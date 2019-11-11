رئيس الوزراء الماليزي يدعو المسلمين لنيل دعم العالم في مواجهة الظلم الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنه ينبغى على جميع المسلمين أن يسعوا للحصول على دعم العالم من خلال تسليط الضوء على المظالم التي ارتكبها الإسرائيليون ضد المسلمين في فلسطين.

جاء ذلك خلال خطاب مهاتير محمد الرئيسي في ندوة دولية نظمها معهد الوعي الإسلامي الماليزي في كوالالمبور بعنوان (تعريف الإسلاموفوبيا: نحو فهم أعمق للإسلام) ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وقال رئيس الوزراء الماليزي : "إن اعتبار جميع الأوروبيين أو الأمريكيين يعارضون الإسلام أو المسلمين أو الفلسطينيين يعد أمرا غير صحيح لأن معظمهم متعاطفون بالفعل"..مضيفا :"نحتاج إلى كسب تعاطف ودعم العالم إذا أردنا وقف الاضطهاد الذي ينفذه الاسرائيليون ضد الإسلام".

وتابع مهاتير محمد :"إن إسرائيل ارتكبت نفسها أعمال عنف ضد المسلمين ، لكن لم يتم الإبلاغ عن ذلك ، وللأسف لم يذكر أحد أبدا مصطلح إسرائيلوفوبيا".