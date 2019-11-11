الوزراء: المواطن هو المستفيد الأول من انخفاض معدل التضخم

علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الوزراء، على توجيه البعض الأسئلة للمجلس بخصوص ما سيستفيده المواطن في حالة انخفاض معدل التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن الوزارة تعمل على إجابة هذا السؤال «الأزلي»، معقبًا: «تقوله العالم كله بيشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يقولك وأنا كمواطن استفدت إيه؟ بقا عندنا احتياطي نقدي بأكثر من 45 مليار دولار بعد ما مكنش عندنا، يقول أنا كمواطن استفدت إيه؟».

وأوضح أن انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام - وفقًا لما أوردته وكالة «بلومبرج» الأمريكية - يشير إلى انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن المستفيد الأول من هذا الانخفاض هو المواطن، بحسب ذكره.

وكانت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، قد ذكرت أول أمس السبت، أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ تسعة أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية والبنك المركزي بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.