عرض مصري متميز في مهرجان الجزائر الدولي للرقص المعاصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث التابعة لدار الأوبرا المصرية عرضا فنيا مساء اليوم بدار أوبرا الجزائر في إطار الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للرقص المعاصر بالجزائر، ذلك بحضور السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر.

وقدمت الفرقة بقيادة المخرجة سالي أحمد عرضا متميزا دام لنحو 30 دقيقة، تضمن الغناء والتمثيل والرقص المسرحي الحديث ودار حول الطبقية وكيفية مكافحتها، ولاقى العرض استحسان وتفاعل الجمهور الجزائري.

وعقب العرض قام السفير أيمن مشرفة وفاطمة الزهراء سنوسي مديرة المهرجان بتكريم الفرقة المصرية بمنحها شهادات تكريم، حيث حرص السفير مشرفة على تهنئة الفرقة على الأداء المتميز.

يذكر أن المهرجان افتتح أول أمس السبت ويستمر حتى بعد غد الأربعاء بمشاركة 12 دولة.