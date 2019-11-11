مدرب غانا يهنئ المنتخب الأوليمبي بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

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وجه إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي التهنئة للمنتخب الأوليمبي عقب فوز الأخير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأثنين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

قال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا للأسف وهذه هي كرة القدم قدمنا مباراة كبيرة ولكن لم نوفق وأهنئ منتخب مصر"

أضاف: "منتخب مصر قدم مباراة كبيرة وتحولنا إلى الدفاع عقب التقدم بنتيجة 2-1، وحاولت دفع فريقي للأمام لكن لم ننجح في ذلك."

وتابع: "بعد التقدم عدنا للدفاع وأجريت تغيير اضطراري لوجود لاعب مصاب، لكن يمكننا الفوز بالمباراة القادمة أمام مالي وعلينا أن نفعل ما علينا وننتظر ما ستسفر عنه مباراة مصر والكاميرون."