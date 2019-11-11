استطلاعات آراء الناخبين تشير إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في رومانيا

أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عقب التصويت فوز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسيخوض جولة ثانية خلال أسبوعين ضد رئيسة الوزراء السابقة فيوريكا دانشيلا.

وفاز يوهانيس، الذي يمثل قوة راسخة في بلد أصبحت فيه الفوضى السياسية هي القاعدة، بحوالي 39 % من الأصوات في الانتخابات التي انعقدت أمس الأحد، وفقًا لاستطلاعات أجرتها مؤسستا "كيرز- أفانتجريد" و "أي آر إي إس". وحصلت دانشيلا على حوالي 22 %، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتولى خمسة مسؤولين منصب رئاسة الوزراء منذ تم انتخاب يوهانيس رئيسا عام 2014، في حين شهدت بوخارست أكبر احتجاجات لها منذ انهيار النظام الشيوعي قبل ثلاثة عقود.

واندلعت الاضطرابات بسبب محاولات لتخفيف العقوبات عن المسؤولين الفاسدين وإبقاء رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم خارج السجن. وأثارت إصلاحات الحزب مخاوف تتعلق بسيادة القانون مماثلة لتلك التي حولت المجر وبولندا إلى أشرار في بروكسل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الحالي سيفوز في الانتخابات المقررة في 24 نوفمبر.