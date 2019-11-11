فيتنام: السجن 12 عاما بحق أسترالي في السبعين من عمره أدين بالإرهاب

قضت محكمة في مدينة هو تشي منه الفيتنامية اليوم الاثنين بإدانة ثلاثة من نشطاء الديمقراطية، بينهم خباز أسترالي سابق يبلغ من العمر 70 عاما، بتهمة ممارسة "أنشطة إرهابية ضد الدولة"، وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين عشرة أعوام و12 عاما.

وألقت السلطات القبض على المواطنين الفيتناميين نجوين فام فين /48 عاما/، وتران فان كوين /20 عاما/ والمواطن الأسترالي تشاو فان خام /70 عاما/، في يناير الماضي، واتهمتهم بمحاولة تغيير نظام الحكم في البلاد، ولكن تم تعديل الاتهام في وقت لاحق ليصبح ممارسة أنشطة إرهابية، وذلك وفقا لما ذكره حزب "فيت تان" المعارض المحظور، والمناصر للديمقراطية.

وقال ترينه فينه فوك، محامي المواطن الأسترالي خام، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه تم توقيع عقوبة السجن بحق موكله لمدة 12 عاما، وسيتم ترحيله من البلاد بعد قضاء عقوبة السجن.

وتم توقيع عقوبة السجن لمدة 11 عاما بحق فين، وعشر سنوات بحق كوين، وسيخضع كل منهما للإقامة الجبرية بمنزله لمدة خمس سنوات بعد قضاء عقوبة السجن.

وأضاف المحامي إن "المتهمين الثلاثة لم يعترفوا بارتكاب التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم لم يرتكبوا أية أعمال إرهابية".

ودفع القضاة بان خام ينتمي إلى حزب "فيت تان" الذي يعد منظمة إرهابية في فيتنام، التي يحكمها نظام الحزب الواحد، وفقا لما ذكره المحامي.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية ذكرت أن الرجال الثلاثة اتهموا بالانتماء لهذا الحزب المعارض.

وقال دوي هوانج المتحدث باسم حزب "فيت تان" إنه "عندما تعتبر الحكومة الفيتنامية نشطاء سلميين يدافعون عن حقوق الإنسان، إرهابيين، كيف يمكن لأية دولة مسؤولة أن تجري تعاونا أمنيا مع هانوي؟".

وينتمي خام، الذي ولد في فيتنام ولكنه هرب إلى أستراليا في شبابه، إلى حزب "فيت تان" في مدينة سيدني.

وتم إلقاء القبض عليه مع فين في مدينة هو تشي منه، عندما كان في زيارة لفيتنام في يناير الماضي.

وينتمي فين إلى منظمة "إخوان الديمقراطية" المدافعة عن الديمقراطية، والتي تمارس نشاطها عبر الإنترنت، وهي منظمة محظورة في فيتنام.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير فرع منظمة "هيومان رايتس ووتش" في آسيا لوكالة (د.ب.ا) إنه "مع توقيع عقوبة السجن على المواطن الأسترالي تشاو فان خام الذي يبلغ من العمر 70 عاما، فإن فيتنام بذلك تكون قد وقعت عليه عقوبة الإعدام، وبالنظر إلى الأوضاع القاسية في السجون الفيتنامية فسوف يواجه خام تحديات هائلة لكي يبقى على قيد الحياة".

ويتشكل النظام السياسي في فيتنام من حزب واحد، وتقوم السلطات الفيتنامية بانتظام بإلقاء القبض واحتجاز المعارضين السياسيين، كما أنها تضع قيودا على حرية التعبير.

وقامت الشرطة السرية الشهر الماضي بإلقاء القبض على المصور الفوتوغرافي المستقل والمخرج السينمائي تينه نجوين، الذي تركز أعماله على حقوق السكان في الأراضي، وكذلك على حقوق الأقليات العرقية وعلى قضايا البيئة.