 مسؤول مكسيكي يعلن أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس - بوابة الشروق
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مسؤول مكسيكي يعلن أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس

الرئيس البوليفي إيفو موراليس
الرئيس البوليفي إيفو موراليس
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:37 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:37 م

أعلن مسئول مكسيكي أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية ، مساء اليوم الاثنين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.


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