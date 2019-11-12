مسؤول مكسيكي يعلن أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس

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أعلن مسئول مكسيكي أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية ، مساء اليوم الاثنين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.