مسؤول مكسيكي يعلن أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس

أعلن مسئول مكسيكي أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية ، مساء اليوم الاثنين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.