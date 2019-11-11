رئيس السجون: نعمل على تعديل بعض القوانين بما يواكب العصر الحديث

قال اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المبادرات الإنسانية كان أبرزها سجون بلا غارمين وغارمات، ساهمت في الإفراج عن 20188 غارما وغارمة و19490 نزيلا بعفو رئاسي ونحو 15 ألف سجين بإفراج شرطي خلال 2019.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في كلمة له، بالمنتدى الثالث للسجون المنعقد بسجون طرة، أن جميع نزلاء السجون مودعون بناءً على قرارات قانونية، وتم تقديم نحو 5 آلاف جرعة علاجية لمن ثبت إصابتهم بفيروس سي.

وأردف "رئيس قطاع السجون"، أننا نعمل على التدريب المستمر للنزلاء وتعديل بعض القوانين بما يواكب العصر الحديث، وتطوير البنية الأساسية للسجون من خلال الاهتمام بالمباني وتعديل المقررات الغذائية، والارتقاء بأوجه الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية والرياضة والترفيهية، والاستمرار في تنظيم الإدارة الطبية، حيث يتم تقديم رعاية طبية شاملة واستحداث تخصصات جديدة وزيارة أعداد الأسرة، وبلغ إجمالى العمليات 780 عملية وعرض 10 آلاف نزيل على المستشفيات الخارجية.

وتابع نسمح للسجناء باستكمال التعليم، حيث بلغ المتعلمين 8215 نزيلا، وتم صرف معاشات وإعانات لأسر السجناء بأكثر من 62 مليون جنيه، ونعمل على الارتقاء بالسجناء وتطوير العملية الإنتاجية، من خلال 3400 فدان، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.