نائب الرئيس اليمنى يبحث مع السفير الأمريكي العلاقات الثنائية

بحث نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين ،مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل،العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والمستجدات المختلفة على الساحة الوطنية.

وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية بقيادة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي مع السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث وتأمل في أن يكون اتفاق الرياض خطوة لتفعيل مؤسسات الدولة وسلطاتها، مشيدا بالجهود السعودية في توحيد الصف ورص الصفوف لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي .

من جانبه جدد السفير الأمريكي لدى بلادنا دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن، منوهاً إلى العلاقات المتينة بين بلدينا وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.