 الرئيس الموريتاني يطلق محاضرات أكبر مهرجان موريتاني ثقافي - بوابة الشروق
الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الموريتاني يطلق محاضرات أكبر مهرجان موريتاني ثقافي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 10:29 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 10:29 م

أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في المسجد العتيق بمدينة شنقيط الموريتانية التاريخية إشارة انطلاقة سلسلة محاضرات تثقيفية وتوجيهية يلقيها عشرات من كبار العلماء والباحثين والأكاديميين ضمن أكبر مهرجان موريتاني يعقد على مدى ستة أيام.

وتناولت أولى هذه المحاضرات - التي ألقاها الأستاذ الفقيه بونا عمر لي - موضوع الوسطية في الإسلام كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ، مؤكدا أهمية ومحورية الوسطية في الإسلام باعتباره دين وسطية لا إفراط فيه ولا تفريط، ومبينا في هذا الصدد تعريفها لغة واصطلاحا.

ويعتبر مسجد شنقيط في المدينة التاريخية التي تبعد 600 كم شمال نواكشوط وهو أقدم مسجد موريتاني لا يزال قائما وهو وجهة للباحثين والمؤرخين، وقبلة للسياح الذين يأتون لأخذ صورة عن الفن المعماري في منطقة الصحراء .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك