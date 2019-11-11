الرئيس الموريتاني يطلق محاضرات أكبر مهرجان موريتاني ثقافي

أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في المسجد العتيق بمدينة شنقيط الموريتانية التاريخية إشارة انطلاقة سلسلة محاضرات تثقيفية وتوجيهية يلقيها عشرات من كبار العلماء والباحثين والأكاديميين ضمن أكبر مهرجان موريتاني يعقد على مدى ستة أيام.

وتناولت أولى هذه المحاضرات - التي ألقاها الأستاذ الفقيه بونا عمر لي - موضوع الوسطية في الإسلام كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ، مؤكدا أهمية ومحورية الوسطية في الإسلام باعتباره دين وسطية لا إفراط فيه ولا تفريط، ومبينا في هذا الصدد تعريفها لغة واصطلاحا.

ويعتبر مسجد شنقيط في المدينة التاريخية التي تبعد 600 كم شمال نواكشوط وهو أقدم مسجد موريتاني لا يزال قائما وهو وجهة للباحثين والمؤرخين، وقبلة للسياح الذين يأتون لأخذ صورة عن الفن المعماري في منطقة الصحراء .