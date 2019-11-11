تانكو يعلن تشكيل منتخب غانا الأوليمبي أمام مصر بأمم إفريقيا تحت 23عاما

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أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري في المباراة التي تجمعهما اليوم على ستاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23سنة.

وجاء تشكيل غانا كالتالي..

‫حراسة المرمى: كوامي باه

الدفاع: كينجسلي فوبي، ادوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد.

الوسط: ايمانويل لوموتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه.

الهجوم: إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا اوسو.

وشهد تشكيل غانا استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح امام الكاميرون حيث دخل كل من لوموتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد ٣ نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة واخيرا مالي بدون رصيد.