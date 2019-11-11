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ميركل تتوجه إلى روما للاجتماع مع الحكومة الجديدة

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 6:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 6:54 ص

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى روما، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في أول زيارة لها بعد تغيير الحكومة في أواخر الصيف الماضي.

وتعتبر حكومة يسار الوسط الجديدة المؤلفة من حركة الخمس نجوم والحزب الاشتراكي الديموقراطي أكثر تأييدًا لأوروبا من الائتلاف السابق لحركة الخمس نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف، الذي انهار في أغسطس الماضي.

وكان كونتي، غير المتحزب، قد قاد الحكومة السابقة.

ولا تزال الموضوعات التي سيناقشها الزعيمان غير معروفة قبل اجتماع الاثنين.

وتعد ألمانيا وإيطاليا من بين الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي ولديهما روابط وثيقة.


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