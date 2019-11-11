الكرملين: الوضع في بوليفيا لن يؤثر على حضور بوتين لقمة «بريكس» بالبرازيل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الوضع في بوليفيا لن يؤثر على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الحالي إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس".

وقال بيسكوف - رداً على سؤال بهذا الصدد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لا.. الوضع في بوليفيا لن يؤثر على زيارة الرئيس بوتين إلى البرازيل هذا الأسبوع لحضور قمة (بريكس)، وستتم الزيارة وفقا للبرنامج الذي تم إعداده بالفعل".

ومن المنتظر أن تستضيف البرازيل قمة الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم "بريكس"، والتي ستعقد يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.

وكانت موسكو قد دعت، في وقت سابق اليوم، كل القوى السياسية في بوليفيا إلى اتباع نهج مسؤول وإيجاد مخرج دستوري من الأزمة.

وبعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه، والتي جاءت بعد أن تخلى الجيش عنه وطلب منه التنحي "للحفاظ على استقرار البلاد".

وكان موراليس قد أعلن إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي.. فيما أكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين أجنيس استلام الحكم في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.