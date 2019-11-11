كوبا تدين «الانقلاب» في بوليفيا

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أدانت الحكومة في كوبا بشدة "الانقلاب" في بوليفيا وأعربت عن تضامنها مع الرئيس المستقيل إيفو موراليس، أحد حلفاء هافانا الرئيسيين في المنطقة.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل عبر صفحته على موقع تويتر يوم الأحد "اليمين، بإنقلاب عنيف وجبان يهاجم الديمقراطية في بوليفيا. ندين بشدة الانقلاب ونعرب عن تضامننا مع شقيقنا إيفو موراليس".

كما دعا الزعيم الكوبي العالم إلى "التحرك من أجل حياة إيفو وحريته".

وردد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إدانة دياز كانيل "للانقلاب" معربا عن تضامنه مع "الأخ إيفو"، قائلاً إن موراليس "بطل رئيسي ورمز لمطالب الشعوب الأصلية لأمريكا".