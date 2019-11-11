المران كامل العدد بعد وصول المحترفين.. واحتفالية خاصة لفتحى بمناسبة عيد ميلاده



يخوض المنتخب الوطنى، مرانا قويا مساء اليوم، على الملعب الفرعى باستاد الجيش ببرج العرب، قبل مواجهة كينيا الخميس المقبل فى الجولة الاولى للمجموعة السابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم الكاميرون 2021.



ويشهد مران اليوم، تواجد جميع اللاعبين، بعد انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، بعدما خاض مباراة فريقه امام مانشستر سيتى، ويعد تواجد اللاعب، الاول منذ تولى حسام البدرى، الادارة الفنية للفراعنة، بعدما غاب عن المعسكر الماضى للراحة السلبية، كما انضم مع اللاعب، زميله محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، وسيلحق الثنائى المحترف، باللاعبين الثلاثة أحمد حجازى مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمد الننى لاعب وسط بشكتاش التركى ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، الذين انضموا للمعسكر مساء امس.



ويتواجد حاليا فى المعسكر 21 لاعبا وهم محمد الشناوى ومحمد عواد ومحمد بسام لحراسة المرمى، محمود علاء ورامى ربيعة وباهر المحمدى وايمن اشرف وأحمد فتحى ومحمد هانى وعبدالله جمعة ومحمود وحيد للدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى افشه وحسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو وكريم طارق للوسط، وفى الهجوم حسام حسن ومروان حمدى واحمد جمعة .



وكان اللاعبون، قد احتفلوا عقب مران الامس بمقر الاقامة ببرج العرب، بعيد ميلاد كابتن المنتخب، حيث إحضروا تورتة له وقاموا بالاحتفال مع اللاعب، وهنأ محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الجهاز الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالى واللاعبون زميلهم بهذه المناسبة السعيدة فى ظل حالة الحب والترابط بين جميع أعضاء المنتخب الوطنى.



واشتمل مران الأمس، على رفع اللياقة البدنية، زيادة القوة والتحمل لتحسين لياقة اللاعبين كما أدى حسين الشحات تدريبات تأهيلية، بعدما أصيب بكدمة فى الركبة فى مباراة ليبيريا.



ومن المنتظر ان يشارك جميع اللاعبين فى مران المنتخب بداية من غدا، خاصة وان البدرى، استقر على منح المحترفين راحة سلبية، عقب خوضهم مباريات قوية مع انديتهم وخشية ارهاقهم قبل مواجهة كينيا الرسمية.



كان المنتخب قد خاض تجربتين وديتين امام بتسوانا وليبيريا، انتهتا بفوز المنتخب بهدف سجله حمدى فتحى فى اللقائين، وحرص خلال المباراتين، حسام البدرى، على تجهيز جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم، قبل الاستقار على التشكيلة التى ستخوض اولى المباريات امام كينيا.



على جانب آخر، تصل بعثة المنتخب الكينى إلى مصر، اليوم، من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب الوطنى الخميس المقبل، حيث تحرك بعثة المنتخب الكينى، امس، وتوجهت إلى دبى ترانزيت ومن ثم التوجه إلى مصر مباشرة.



كان الاتحاد الكينى هدد بالانسحاب من تصفيات أفريقيا بسبب أزمة مالية واجهت الاتحاد، حيث أكد رئيس الاتحاد الكينى أن من الممكن أن ينسحب منتخب بلاده من تلك التصفيات، إلا أن الحكومة الكينية نجحت فى إنهاء الأمر، وتوفير كل الإمكانات للاتحاد الكينى، من أجل مشاركة المنتخب فى التصفيات.