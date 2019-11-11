الكهرباء: تطوير 466 مركز خدمة لتلقي شكاوى المواطنين من إجمالى 477 على مستوى الجمهورية

وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بضرورة وجود قنوات متعددة لتلقي شكاوى المواطنين من خلال عدة وسائل وقنوات.

وأشرف الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء، على متابعة ووضع استراتيجية جديدة لتطبيق تلك التوجيهات على أرض الواقع من خلال القيام بعدة خطوات.

وتطور الوزارة حاليا طرق وقنوات استقبال وتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين والتواصل معهم، حيث يمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المتعددة التي يقدمها القطاع أو تقديم شكواهم من فواتير الكهرباء أو من أي مشكلة تواجههم من خلال وجود قنوات متعددة لتلقي الشكوى عبر قنوات التواصل المختلفة.

وقال الدستاوى، إن مراكز الخدمة التي تم تطويرها للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء بلغت 466 من إجمالى 477 مركز، وذلك عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين على برنامج الشباك الواحد بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أي شباك وتقديم الشكوى.

وأضاف الدستاوى لـ"الشروق"، أنه تم تعهيد تلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121 إلى شركة متخصصة في هذا المجال تقوم بتلقى الشكاوى وبلاغات العملاء على مدار الساعة، وبلغ عدد المكالمات التي تم تلقيها منذ إنطلاق الخدمة فى أغسطس 2016 نحو 7.2 مليون مكالمة، حيث يتم حالياً تطوير الخط الساخن لتلقي الشكاوى ليصبح مركز لتقديم الخدمات وتم البدء في تلقى طلبات المواطنين عبر الخط الساخن بفرع 6 أكتوبر تمهيدا لتعميم التجربة على كافة شركات التوزيع.

واشار إلى تلقى المركز حتى تاريخه 270 ألف شكوى تجارية تم إحالتها جميعها إلى الإدارة المختصة عن طريق النظام الإلكتروني ومتابعة الرد عليها ويتم الاتصال بكافة العملاء بعد ورود رد الشركة للتأكد من حل الشكوى، حيث إن متوسط زمن حل الشكوى التجارية من 3 إلى 6 أيام، مضيفا أنه تم تلقي 282 ألف قراءة عداد، 95 ألف بلاغ عن أعمدة الانارة، و18.3 ألف بلاغ سرقة تيار.

ولفت إلى أنه تم الرد على 830 ألف استعلام من المواطنين منها 14.5 ألف استعلام عن قيمة فاتورة ومتأخرات تحصيل، مشيرا إلى أنه تم اطلاق تطبيق المحمول باسم "شكاوي فواتير الكهرباء" لتلقى شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء)، حيث تم تلقي 4770 شكوى فواتير كهرباء تم إحالتها إلى الإدارت المختصة وبحثها والانتهاء من الرد على 4384 شكوى منها.

أما فيما يتعلق بالموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه تلقى 12 ألف شكوى من ارتفاع فاتورة الكهرباء تم إحالتها إلى الإدارت المختصة وبحثها وإبلاغ المواطنين بنتيجة البحث، وبلغ معدل الرد 98%.

وقال إنه تم احالة كافة الشكاوى الواردة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي بلغت 33.2 ألف شكوى الى الجهات التابعة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومتابعة الرد عليها، حيث تم الإنتهاء من بحث 32.2 ألف شكوى والرد عليها، حيث إن معدل الرد 97%.

وأكد أنه تم تركيب 8,3 مليون عداد مسبق الدفع، مما يضمن دقة المحاسبة على استهلاكهم من التيار الكهربي، وكذلك تم عمل خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة دفع وذكية على أن يتم الانتهاء منها فى 2025.

ونوه بأنه يجري حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف من العدادات الذكية، بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى)، حيث تم تركيب 120 ألف عداد ذكي حتى تاريخه ومن المتوقع تفعيل النظام بنهاية العام الحالي.