ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا /الثلاثاء/، عرضا خاصا للفيلم الأمريكي البريطاني "أوديسة الفضاء 2001" ضمن فعاليات نادى الحرية السينمائي، وتعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته يديرها الناقد محمد كمال، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

الفيلم مستوحى من قصة الخيال العلمي "الحارس" للكاتب آرثر سي كلارك ، ويتناول سلسلة من اللقاءات بين البشر و أجسام غامضة سوداء ، ويوصف الفيلم بالملحمى بسبب مدته والموضوع الذي يتناوله.

فيلم "أوديسة الفضاء" إنتاج عام 1968، بطولة كير دوليا ، جارى لوكوود ، وليام سلفستر ، دوجلاس رين ، اخراج ستانلى كوبريك ، تصوير جيوفرى أنوسوورث ، جون ألكوت.

نال الفيلم جائزة "أوسكار" عن أفضل تأثيرات بصرية، كما حصل على ٣ جوائز من الأكاديمية البريطانية للأفلام عن أفضل تصوير سينمائي، وتسجيل صوت، وتصميم ديكور، واختارته مكتبة الكونجرس ضمن قائمة السجل الوطني للفيلم، واختير على رأس قائمة أعدها معهد الفيلم الأمريكي لأفضل 10 أفلام خيال علمي