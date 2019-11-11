البنك المركزي التونسي يدعو الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال وإعادة هيكلة المؤسسات العامة

دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الحكومة إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية،

وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، بما يمكن من تركيز المقومات اللازمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي، وضمان استعادة النمو.

وأفاد البنك المركزي - في بيان اليوم /الإثنين/ - بأن العباسي جدد دعوته إلى البنوك لمواصلة جهودها في تمويل الاقتصاد التونسي، في ظل الظرف الاقتصادي الراهن من خلال توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة، من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على استقرار البنك على المدى القصير ويحافظ على النسيج الاقتصادي.