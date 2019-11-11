 الدفاع الروسية: رصد 54 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 54 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 1:28 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 1:28 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 33 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (9) وحلب (9) واللاذقية (9) وحماة (6).

وأشار الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 21 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب (12) واللاذقية (2) وحلب (3) وحماة (4).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ بشكل عام 2239 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3704.8785 طن.

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