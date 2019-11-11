تركيا: زيادة 20% في نسبة الهجرة خارج البلاد

شهدت تركيا زيادة بنسبة 20 % في عدد الأشخاص الذين هاجروا واستقروا خارج البلاد في عام 2018، مقارنة بالعام السابق، حيث غادر البلاد ما مجموعه 137 ألف تركي، وذلك وفقًا لبيانات الرئاسة التركية.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية، عن بيانات من برنامج الرئاسة لعام 2020 أن 30% من الذين غادروا تركيا للعيش في الخارج هم من سكان إسطنبول، أكبر مدن البلاد، والتي تمثل حوالي سدس السكان الأتراك.

وارتفع عدد الأتراك الذين انتقلوا للعيش في الخارج في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، وما تلاها من حملة قمع، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل أكثر من 150 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وغيرهم من الوظائف الحكومية بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب.

وتتهم الحكومة التركية حركة الخدمة، بقيادة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل، وواصلت حملة قمع وملاحقة في جميع أنحاء العالم ضد الجماعة ومنتسبيها، حيث تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وتعطي لنفسها الحق في مطاردة أفرادها.

ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي (توركسات) زادت الهجرة من تركيا بنسبة 42.5 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق.

وتقول الإحصائيات إن هناك 25 ألف تركي يعيشون في اليونان و 12 ألف في مقدونيا و 2000 في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في أذربيجان.

وأظهرت بيانات الرئاسة أن 6.5 مليون تركي يعيشون في الخارج.

ويتواصل لجوء المواطنين الأتراك إلى ألمانيا هرباً من الأوضاع في بلدهم والتدهور الكبير في أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، وبنسب أعلى بكثير عمّا سبق، كما أنّ الاعتراف بطلبات اللجوء شهد ارتفاعا ملحوظا أيضاً.