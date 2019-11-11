 الكهرباء: تركيب أكثر من 8 ملايين عداد مسبق الدفع حتى الآن - بوابة الشروق
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الكهرباء: تركيب أكثر من 8 ملايين عداد مسبق الدفع حتى الآن

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 5:23 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 5:23 م

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن «وزارة الكهرباء تعكف حاليًا على تنفيذ خطتها بالتحول تدريجيًا من العدادات القديمة التقليدية إلى العدادات مسبقة الدفع والذكية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، اليوم الاثنين، أنه «تم حتى الآن تحويل أكثر من 8 ملايين عداد إلى عدادات مسبقة الدفاع، وجاري العمل على تفعيل 250 ألف عداد ذكي العام المقبل».

وأوضح أن «هذه الخطة سوف تساهم في القضاء على أزمة قراءة العدادات التقليدية والأخطاء البشرية، التي تنتج عن قلة عدد قارئي العدادات».

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