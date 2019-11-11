بيسكوف: الكرملين يأمل بتسوية الوضع في بوليفيا وفقا للأطر الدستورية ودون تدخل خارجي

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن أمل الكرملين في أن يتطور الوضع في بوليفيا وفقا للقانون ودون تدخل خارجي.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على كيفية تقييم الكرملين لبيان الخارجية الروسية الذي وصف تطور الأحداث في بوليفيا بأنه نمط للانقلاب المنظم: "سيكون من غير المعقول بالنسبة لكم توقع أي رد فعل آخر. بطبيعة الحال، هذا رد فعل موحد للغاية من الجانب الروسي. الآن، بالطبع نحث الجميع على الهدوء، ونأمل بأن يكون تطور الوضع في بوليفيا في إطار القانون. وبالطبع، نأمل بأن يقرر البوليفيون مصيرهم بأنفسهم، دون تدخل أي دولة ثالثة"، حسيما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وحول طلب الرئيس البوليفي اللجوء السياسي إلى موسكو، أوضح بيسكوف بأنه "لم تكن هناك أي اتصالات مع السيد موراليس أو أي من ممثليه. وفيما يخص اللجوء، لم يطلبه أحد".

ودعت موسكو، في وقت سابق من اليوم الإثنين، كل القوى السياسية في بوليفيا إلى اتباع نهج مسؤول وإيجاد مخرج دستوري من الأزمة.

وبعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه، التي جاءت بعد تخلي الجيش عنه ومطالبته بالتنحي "للحفاظ على استقرار البلاد".

وكان موراليس، قد أعلن إجراء انتخابات مبكرة، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين أجنيس، استلام الحكم في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.