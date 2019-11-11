 الكرملين: لا نعرف شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات في موسكو - بوابة الشروق
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الكرملين: لا نعرف شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات في موسكو

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 3:22 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 3:22 م

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، علمها بما يتردد عن شراء الرئيس السوري بشار الأسد وأقاربه لعقارات في مجمع "موسكو سيتي" بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - تعليقا على ما ذكرته جريدة "الفاينانشيال تايمز" عن شراء أقارب الأسد على مدار سنوات ما لا يقل عن 19 شقة في مجمع "موسكو سيتي" - "لا نعرف أي شيء عن هذا الأمر، وليس من المفترض أن نعرف، لأن سوق العقارات في روسيا حرة".

وأضاف بيسكوف: "لا أعلم ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، فالكثير من المواطنين الروس ومواطني البلدان الأخرى والأجانب يشترون العقارات في موسكو".

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