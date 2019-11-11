أنصار عبد الله عبد الله يعرقلون إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

يعرقل أنصار المرشح البارز للانتخابات الرئاسية الأفغانية عبد الله عبد الله إعادة فرز الأصوات في عدد من الأقاليم، وذلك قبل أيام من الإعلان الرسمي للنتائج الأولية للانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي.

ويزعم أنصار الرئيس التنفيذي الأفغاني الحالي والمرشح الرئاسي حدوث تلاعب في الانتخابات، وقد منعوا المسؤولين من القيام بإعادة فرز الأصوات بأقاليم بروان وتخار بنجشير وبدخشان وهرات.

وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في بروان، عبد القاهر صافي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أنصار عبد الله حملوا أسلحة وهددوا بإحراق مكتب الانتخابات إذا ما بدأت عملية الفرز.

وأضاف أن الموظفين أغلقوا المقر وطلبوا المساعدة من الشرطة.

وقال بصير فيروزي، مدير حملة عبد الله، إن الاحتجاجات المدنية ستستمر وستتوسع في جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن أنصار عبد الله لم، ولن يستخدموا القوة.

وكان عبد الله أعلن أمس أن المراقبين التابعين له لن يشاركوا في عملية إعادة فرز الأصوات، إذا لم تراجع لجنة الانتخابات المستقلة، وتستبعد حوالي 300 ألف من الأصوات التي من المحتمل أن تكون مزيفة.

ويقول أنصار عبد الله إن أغلبية هذه الأصوات تؤيد الرئيس أشرف غني، المرشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وكانت لجنة الانتخابات أمرت أمس الأول بإعادة فرز الأصوات في أنحاء البلاد.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأفغانية في 28 سبتمبر الماضي. وكان من المقرر إعلان نتائجها الأولية في 19 أكتوبر، لكن جرى تأجيلها حتى الخميس القادم.

ويخشى مراقبون من أن عدم حسم نتيجة الانتخابات قد يؤدي إلى أزمة سياسية من شأنها إثارة أعمال عنف.