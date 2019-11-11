درويش: الأهلي والزمالك والمنتخب سيعودون للعب على ستاد القاهرة بعد أمم إفريقيا تحت 23 عاما

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أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الملعب جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك ومنتخب مصر بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأوضح درويش، في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس الأحد، عبر "القناة الأولى": "تعاقدنا مع الأهلي وجار الاتفاق مع الزمالك واتحاد الكرة لاستضافة مبارياتهما".

وتابع: "من المفترض أن تعود مباريات الدوري والمنتخب لاستاد القاهرة بعد البطولة المؤهلة للأولمبياد".

ولفت: "قبل انطلاق بطولة الدوري هذا الموسم، كان الملعب تحت أعمال الصيانة لاستضافة البطولة الإفريقية".

وفي ختام تصريحاته، قال: "كنا جاهزين لاستضافة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، ولكنها تأجلت لأسباب أمنية".

يذكر أن المنتخب الوطني الأوليمبي سيواجه غانا اليوم الإثنين ضمن أمم إفريقيا دون 23 عاما على استاد القاهرة.