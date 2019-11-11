كريدي سويس: تعيين ديفيد ميللر رئيسا لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية

عينت مجموعة "كريدي سويس أيه.جي" ديفيد ميللر، ليحل محل جيمس أميني كرئيس لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق الأموال، في الوقت الذي يكافح فيه هذا القطاع من أجل تحقيق الأرباح.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أميني قرر الاستقالة من منصب المدير التنفيذي للقطاع ومن عضوية مجلس الإدارة، وتولي منصب رئيس وحدة فرص الائتمان الخاص، ومقرها نيويورك، ومن المقرر أن ينضم ميللر الذي يعمل في "كريدي سويس" منذ 22 عاما إلى مجلس الإدارة.

جاءت هذه الخطوات في أعقاب تذبذب أداء قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية ليتحول إلى تسجيل خسائر في الربع الثاني من العام الحالي، كما تعرض نشاط المجموعة في مجال تداول الأوراق المالية في الآسواق الآسيوية لخسائ.

وبينما ساعد النمو المفاجئ لأرباح نشاط قطاع الأسواق العالمية في زيادة أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، فإنها قدمت نظرة متشائمة للأداء خلال بقية العام.

كما أعلنت مجموعة كريدي سويس تعيين إريك فارفل رئيسا لمجلس إدارة قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق المال، وتعيين هارولد بوجل نائبا له.