سيميوني: لاعبو أتلتيكو مدريد يحتاجون معاملة خاصة

نجح فريق نادي أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على فريق إسبانيول بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم, وذلك بعد 3 مباريات لم يذق فيها الروخيبلانكوس طعم الفوز.

وظهر المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في لقاء صحفي مع «موفي ستار»، معلقاً على أحداث اللقاء، وقال: «لقد لعبنا بشكل جيد خلال اللقاء، كان هناك شعور بالخطر بشكل مستمر في بداية الشوط الأول، وبعد إحرازهم الهدف الأول ارتبكنا أكثر وتصعبت علينا الأمور، لكننا تداركنا أنفسنا سريعًا واستطعنا إعادة ترتيب الصفوف وتنظيم الهجمات بشكل جيد وإحراز 3 أهداف بأداء رائع، استطعنا بهم تحقيق الفوز، وهذا هو المهم في النهاية».

وعن التغييرات في المباراة، قال: «كنت أبحث عن المزيد من القوة والضغط على المنافس، كما قمت باستبدال رينان لودي الذي لعب العديد من المباريات دون توقف، وكان بحاجة إلى الراحة».

أما عن رأيه في تقنية VAR، أجاب سيميوني: «لا تأثير لها حتى الآن، ولكن لا شك أن تقنية الـ VAR سوف تتحسن مع الوقت، وآمل ألا أكون مخطئاً».

وعن منافسة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا: «علينا الهدوء، فالمشوار مازال طويلاً».

وحول المباراة بشكل عام: «نجحنا اليوم في تنظيم صفوفنا بشكل أفضل من الـ3 مباريات الاخيرة، حتى بعد استقبالنا للهدف الأول نجحنا في إعادة تنظيم الملعب وسرعة الارتداد، ونجحنا بالفعل في إدراك التعادل ثم عززنا بهدفين».

وعن القرارات التحكيمية لحكم المباراة خيل مانسانو، أضاف: «لا أحب التحدث عن الحكام، علينا أن نتحسن ونتطور أداءنا بشكل مستمر ولا نبحث عن أعذار الأخطاء التحكيمية».

وأردف دييجو سيميوني عندما سئل عما إذا كانت انتقادات النقاد تمنح لاعبيه الدافع لتحقيق الفوز: «الدافع داخلي ويمكن أن نستفيق عن طريق لمس بعض النقاط التي تولد الدافع لدينا، فكرة القدم مثل الحياة، فهي تتكون من الحماس والطاقة والمزيد من المواهب التي تظهر في المباراة وتؤدي جميعاً إلى تحقيق الفوز في النهاية، وقبل كل شيء هناك أمور أتحدث بها إليهم داخل غرف الملابس لا يمكن الإفصاح عنها».

واختتم سيميوني حواره الصحفي عندما سئل عما إذا كان هناك بعض اللاعبين بحاجة إلى المزيد من المديح لمواصلة العطاء، أجاب: «إنهم جميعاً يستحقون نفس المعاملة، لا فرق عندي بين لاعب وآخر، فمن الناحية النفسية فهم ليسوا متشابهين، فهم كالأطفال يحتاجون إلى معاملة خاصة لإخراج أفضل ما لديهم، وعلي أن أعرف كيفية لمس الزر الذي يجعل كل منهم مختلفا ومتطورا».