رئيس وزراء بولندا يصف تصريحات ماكرون الأخيرة حول الناتو بالـ«خطيرة»

وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي، التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول منظمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالخطيرة.

وقال موراويكي - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الاثنين - : "إن حلف (الناتو) هو أهم تحالف في العالم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الحرية والسلام، وتساؤل ماكرون حول ما إذا كانت الدول الأعضاء في الحلف متواجدين للدفاع عن بعضهم البعض كان خطيرًا".

وأضاف: "أعتقد أن شكوك الرئيس ماكرون حول التزام الناتو ببند الدفاع المشترك يمكن أن يجعل الحلفاء الآخرين يفكرون في احتمالية وجود مخاوف لفرنسا حول البقاء في الحلف .. وأتمنى أن نكون قادرين الإتكاء على فرنسا في الإيفاء بالتزامها".

وأشار إلى أن فرنسا تنفق أقل من 2% من إجمالي ناتجها المحلي على مجال الدفاع، قائلًا: "إن ذلك يستدعي التساؤل حول لماذا لا تبدو بعض الجوانب في الناتو كما نريد".

وأوضح رئيس الوزراء البولندي أن هذه النتيجة ليست بسبب قلة التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحلف، ولكن لقلة التبادلية فيما يخص بالجزء المسؤول عنه بعض الشركاء الأوروبيين.

وكان ماكرون قد صرح لوسائل إعلامية بريطانية بأن حلف الناتو في حالة "موت سريري"؛ حيث قال: "إن هناك انعدامًا في التعاون بين الدول الأعضاء في الحلف، وعدم القدرة على تنبؤ أمريكا تحت قيادة رئيسها دونالد ترامب".

يُذكر أن فرنسا عضو مؤسس في حلف الناتو، إلا أنها لا تشارك في الخطط الاستراتيجية العسكرية للحلف منذ 1966 وحتى 2009، حيث وصفت تصريحات ماكرون بغير المتوقعة، خاصة وإنها جاءت قبل شهر من انعقاد قمة "ناتو" في 4 ديسمبر المقبل بالعاصمة البريطانية "لندن".