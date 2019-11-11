«كانتاس أيروايز» تتعهد بوصول معدل العوادم الناتجة عن نشاطها إلى صفر بحلول 2050

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أصبحت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس أيروايز"، ثاني شركة طيران في العالم تتعهد بالوصول بمعدل العوادم الناتجة عن نشاطها إلى صفر بحلول 2050، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لصناعة الطيران العالمية بسبب عدم التزامها بالمحافظة على البيئة.

وقالت كانتاس، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستبدأ أعتبارا من 2020 التحرك الفوري لمضاعفة عدد الرحلات التي ستعوض الانبعاثات الصادرة عنها مع الحد من صافي الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها.

وأضافت الشركة أنها ستستثمر 50 مليون دولار أسترالي (34.2 مليون دولار أمريكي) خلال السنوات العشر المقبلة للمساعدة في تطوير وقود طائرات صديقة للبيئة.

وتشمل خطة الشركة رحلاتها الداخلية والخارجية إلى جانب شركة الطيران منخفض التكاليف التابعة لها جيت ستار.

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" قد تعهد في 2009 بخفض الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الطيران في العالم بحلول 2050 إلى نصف كمية الانبعاثات المسجلة عام 2005.

ووفقا لتعهد شركة كانتاس الصادر اليوم، فإنها تستهدف تحقيق خفض في الانبعاثات الغازية يفوق تعهدات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ووصف آلان جويس الرئيس التنفيذي للشركة الأسترالية الخطة المعلنة اليوم بأنها "طموحة لكنها قابلة للتحقق".

يذكر أن صناعة الطيران مسؤولة عن 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.