تكليف فريق خاص من ممثلي الادعاء بالتحقيق في غرق العبارة الكورية الجنوبية

أعلن فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية البدء في تحقيق جديد اليوم الاثنين في حادث غرق العبارة سيول عام 2014 والذي راح ضحيته أكثر من 300 شخص، وأغلبهم من الطلاب.

ويعتقد أسر الضحايا أن التحقيقات السابقة لم تكشف الحقيقة الكاملة الخاصة بسبب حدوث الكارثة، ووجهوا أصابع الاتهام إلى الخطوات الخاطئة التي اتخذها رجال الانقاذ وإدارة الرئيسة السابقة بارك جون هيه. وجرى اتهام الزعيمة المحافظة بالتقصير في أداء مهامها في مارس 2017 في فضيحة فساد وتقبع حاليا في السجن.

وتعهد رئيس فريق الادعاء الجديد، إم كوان هيوك، اليوم الاثنين بإجراء تحقيق شامل بشأن غرق العبارة والتزام الحياد سياسيا.

وسوف تكون مهمة ممثلي الادعاء هي التوصل إلى الأسباب المحددة للحادث والبت فيما إذا كانت الحكومة آنذاك قصرت في إنقاذ الضحايا.

ولم ينج سوى 172 راكبا من غرق العبارة في 16 إبريل 2014 قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. وكان أغلب الضحايا طلاب بالصف الثانوي في رحلة مدرسية.

وكشفت التحقيقات السابقة أن العبارة كانت مكتظة بالركاب. وجرى إلقاء اللائمة جزئيا في الكارثة على إجراءات السلامة غير الملائمة. وألقت السلطات أيضا باللائمة على الفساد والإهمال على جانب المسؤولين.

وأعلن الرئيس الليبرالي الحالي، مون جاي إن، في الذكرى الخامسة على حادث الغرق في إبريل أنه سوف يكون هناك تحقيق جديد.