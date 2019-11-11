إلقاء القبض على 4 من داعمي تنظيم داعش في هولندا واثنين في بلجيكا

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أعلن الادعاء العام في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الاثنين أن الشرطة ألقت القبض على ستة رجال يشتبه أنهم من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في هولندا وبلجيكا.

وأوضح الادعاء اليوم أن الستة يواجهون اتهاما بجمع أموال لصالح داعش.

وأضاف الادعاء أنه يشتبه أن هؤلاء الرجال سلموا أكثر من 130 ألف يورو لمقاتلي داعش خلال عامي 2013 و2014 خلال رحلات قاموا بها إلى تركيا وسورية.

وأوضح الادعاء أنه تم إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بهم في هولندا واثنين في بلجيكا في عمليات شرطية منسقة خلال الأيام الماضية.

وتابع الادعاء أن هؤلاء الرجال متهمون بجمع 200 ألف يورو، على الأقل، عن طريق مؤسسة زعمت أنها تقدم "مساعدة لضحايا الحرب".

وأوضح الادعاء الهولندي أن تتبع مثل هؤلاء الأشخاص يعد جزءا من استراتيجية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن التبرعات ساعدت داعش على ارتكاب جرائم إرهابية، ولهذا السبب لابد من المحاكمة والعقاب على جمعها.