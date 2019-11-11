أوكا وأورتيجا يقدمان قصة حياتهما في مسلسل تلفزيوني جديد

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بعد فترة من الغياب عن الساحة التمثيلية، قرر ثنائي أغاني المهرجانات «أوكا وأورتيجا» تقديم مسلسل مكون من 30 حلقة يتناول رحلة صعودهما إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.

وتتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، ويحمل المسلسل اسم «يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا».

وقرر أوكا وأورتيجا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهم الخاصة، وطرح العمل بداية من يناير المقبل عبر إحدى المنصات الرقمية على شبكة الإنترنت.

شارك أوكا وأرتيجا في أكثر من تجربة تمثيلية، وفي عام 2013 قدما أولى بطولاتهما السينمائية في فيلم حمل اسم «8%»، وفي 2014 قدما بطولة سينمائية أخرى في فيلم «4 ورقات كوتشينة».

كما أن أوكا وأورتيجا يحضران لإصدار أغنية جديدة الأسبوع المقبل.