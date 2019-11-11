تركيا: بدأنا في ترحيل «الإرهابيين الأجانب» إلى بلدانهم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي اليوم الاثنين بدء ترحيل "الإرهابيين" الأجانب إلى خارج الحدود التركية.

وقال جاتاكلي في تصريح لوكالة "الأناضول" إن سلطات بلاده "رحلت صباح اليوم إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل".

وأضاف جاتاكلي أن "السلطات التركية تعتزم ترحيل اثنين آخرين، أحدهما ألماني والآخر دنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المرحلين (اليوم) إلى ثلاثة إرهابيين".

وأشار المتحدث إلى "انتهاء إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية"، مضيفا أنه "سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري".

كما لفت إلى وجود 11 فرنسيا واثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل الخاصة بهم.

وأكد متحدث الداخلية التركية أن "تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سورية إلى بلدانهم".

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن يوم الجمعة الماضي أن بلاده ستبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب إلى بلدانهم بدءا من اليوم الاثنين، دون أن يوضح الترتيبات الخاصة بعمليات الترحيل.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام أن لدى أنقرة 1149من عناصر داعش في سجونها، 737 منهم أجانب.