 المكسيك تعرض اللجوء على موراليس - بوابة الشروق
الإثنين 11 نوفمبر 2019 2:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

المكسيك تعرض اللجوء على موراليس

رئيس بوليفيا إيفو موراليس يتحدث في تشيموري ببوليفيا. تصوير: مانويل كلاوري - رويترز.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس يتحدث في تشيموري ببوليفيا. تصوير: مانويل كلاوري - رويترز.
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 2:29 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 2:29 ص

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الأحد إن 20 فردا من السلطة التنفيذية والتشريعية في بوليفيا كانوا في مقر الإقامة الرسمي لدولة المكسيك في لاباز أثناء عرضه اللجوء على الرئيس المستقيل إيفو موراليس.

وقال إبرارد مغردا عبر صفحته على موقع تويتر، أثناء قيامه بتوسيع عرض اللجوء على موراليس،"إن المكسيك، وفقًا لتقاليدها [عرضت] اللجوء وعدم التدخل، استقبلت 20 شخصًا من السلطة التنفيذية والتشريعية البوليفية في مقرها الرسمي في لاباز" .

وذكر إبرارد على موقع تويتر "هناك عملية عسكرية مستمرة" نحن نرفض ذلك. إنه مشابه لتلك الأحداث المأساوية التي أدمت أمريكا اللاتينية في القرن الماضي.

وأضاف "ستحافظ المكسيك على موقفها المتمثل في احترام الديمقراطية والمؤسسات. الانقلاب مرفوض".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك