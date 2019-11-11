دراسة: 30% من المهنيين يعانون من مخاطر نفسية وعاطفية

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة فيفانت للتكنولوجيا الصحية مؤخرا، أن 30% من المهنيين العاملين يعانون من بعض المخاطر النفسية والعاطفية، كما أن البعض منهم يصاب بنسبة 28% من أنواع الاكتئاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

ووجدت الدراسة أن 48% من المشاركين في البحث يحافظون على نمط حياة مستقر، وأن 25 % من الناس لا يتبعون العادات الغذائية المناسبة، بالإضافة إلى أن 23% من الأشخاص يواجهون خطر الإصابة بمرض السكري، في حين أن 30% من المهنيين العاملين يواجهون شكلا من أشكال المخاطر النفسية والعاطفية.

وفقًا للبحث، تم إجراء المسح لقياس حالة الصحة العقلية ونشر الوعي بالاكتئاب والقلق والتوتر بين الأيدي العاملة الألفية، فواحد من بين كل 4 أشخاص يشعرون بعدم توازن في حياتهم العملية، بالإضافة إلى أن 27% من الناس يعانون من ارتفاع ضغط العمل.

وقال أدريت راها، الرئيس التنفيذي لشركة فيفانت، إن المؤسسة تؤيد وتؤكد على أهمية الرعاية الصحية والوقائية فلم يعد ينظر إلى الصحة الوقائية بالتشكك، ولكن ينظر لها كنهج حقيقي لضمان العافية.