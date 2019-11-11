بعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط شعبي شديد استمر 3 أسابيع؛ احتجاجا على إعادة انتخابه لولاية رابعة، قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه، أمس الأحد، وذلك بعد أن تخلى الجيش عنه وطلب منه التنحي "للحفاظ على استقرار البلاد".

وفي أعقاب إعلان استقالته خلال كلمة بثت عبر التلفزيون الرسمي للبلاد، أكد الرئيس البوليفي أنه لن يغادر البلاد، متعهدا بمواصلة كفاحه من أجل الفقراء، معتبرًا أنه تعرض لـ"انقلاب عسكري" شجع موجة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولكن في ظل الاستقالات العديدة التي شهدتها بوليفيا.. من يحل محل الرئيس البوليفي المستقيل؟

بالرغم من أنه لم يتحدد بعد من الذي سيدير البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، إلا أن المادة 169 من الدستور البوليفي تنص على أنه "في حال وجود عائق أو في حال الغياب المؤقت للرئيس، يتم استبداله بنائب الرئيس (ألفارو غارسيا لينيرا)"، ولكن مع غياب الأخير، الذي أعلن استقالته تضامنا مع موراليس، فيكون من المقرر أن يتم استبداله برئيس مجلس الشيوخ.

وفي ظل غياب رئيس مجلس الشيوخ، دريانا سالفاتيرا، السياسية البوليفية التي تبلغ من العمر 30 عامًا، والتي أعلنت استقالتها هي الأخرى تضامنا مع الرئيس ونائبه، يكون الحل الأخير وفقا للدستور البوليفي، هو أن يتولى رئيس مجلس النواب رولاندو بوردا، إدارة شؤون البلاد، حتى إجراء انتخابات جديدة في فترة انتقالية مدتها 90 يوما، ولكن يبدو أن هذا الحل غير متوفر أيضا بسبب استقالة بوردا.

الاستقالات العديدة التي طالت الرئيس البوليفي إيفو موراليس، وجزء كبير من أعضاء حكومته، مهدت الطريق أمام جينين أنيز تشافيز، الرئيس الثاني لمجلس الشيوخ البوليفي، لإعلان استعدادها لتولي رئاسة بوليفيا، مؤكدة أنها ستتولى المنصب مؤقتا حتى يتم إجراء انتخابات جديدة.

وفي تعليقها، قالت أنيز، السياسية والمحامية البوليفية، البالغة من العمر 52 عاما: "سأتولى المنصب وفقا للدستور البوليفي، خاصة وأن كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ استقالا أيضا"، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء أعضاء جدد في المحكمة الانتخابية لضمان عقد انتخابات رئاسية شفافة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميلينيو" المكسيكية.

وفي هذه الحالة، من المقرر أن تتولى جينين أنيز تشافيز سدة الحكم للفترة الرئاسية الانتقالية لبوليفيا بمجرد أن يقبل مجلس الشيوخ رسميا استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس، اليوم الاثنين، على أن تظل في المنصب إلى أن يتم إجراء انتخابات جديدة خلال 90 يوماً على الأكثر.