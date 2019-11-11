الجامعة العربية تحتفل بيوم «الوثيقة العربية»

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بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، فعاليات الاحتفال السنوي بـيوم الوثيقة العربية ، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

يعقد الاحتفال بيوم الوثيقة العربية للعام السابع على التوالي، تحت عنوان "الأرشيفات العربية.. الواقع والمأمول" وذلك لما تشكله الأرشيفات العربية من أهمية بمفهومها الحضاري والثقافي وبمضمونها القومي العربي خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم العربي الذي يتعرض تاريخه وتراثه الوثائقي لمحاولات طمس وتزوير.

ويؤكد الاحتفال على الأهمية التاريخية التي توليها الجامعة العربية للوثيقة العربية، والتي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية، وباعتبارها القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم.

يتم خلال الاحتفال تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية التي حققت إسهامات ملموسة في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي.