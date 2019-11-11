 البنك الدولي يمول خطة لمكافحة سوء التغذية في أوغندا - بوابة الشروق
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البنك الدولي يمول خطة لمكافحة سوء التغذية في أوغندا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:30 ص

أطلقت الحكومة الأوغندية، مشروعا لمكافحة سوء التغذية بين السكان في إطار جهودها لوقف ارتفاع معدلات نقص التغذية.

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على موقعها الإلكتروني، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع هدف منظمة الصحة العالمية لعام 2025 للحد من سوء التغذية، حيث يستهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 27 مليونا و640 ألف دولار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر- 5 سنوات والمزارعين.

ويهدف المشروع، الذي يموله البنك الدولي، أيضا إلى مكافحة معدلات السمنة بين الطبقة المتوسطة المتوسعة في البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية ، يتم تعليم المجتمعات كيفية إعداد نظام غذائي متوازن لأسرهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تأخذ وزارة الزراعة الأوغندية زمام المبادرة في هذا المشروع الذي تشارك فيه 3 وزارات هي الزراعة والحكم المحلي والصحة لتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين التغذية بين السكان.

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