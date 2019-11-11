بلاسخارت: السيستاني أبلغنا بمحاسبة المتسببين عن العنف في العراق

صرحت جينين هينس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بأنها التقت المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الاثنين في محافظة النجف/180كم جنوبي بغداد/.

وقالت بلاسخارت ، للصحفيين في محافظة النجف :"التقيت اليوم السيستاني لمناقشة الأوضاع والظروف التي يمر بها العراق وأكد على ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب ومحاسبة المتسببين بهذا العنف ووقف الاعتقالات والخطف".

وحسب بلاسخارت ، دعا السيتساني إلى "إجراء اصلاحات حقيقيقة بمدة معقولة وأن لايعود المتظاهرون السلميون إلى منازلهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة" .

وأضافت أن "الأمم المتحدة تراقب ماحصل وهناك غضب في الشارع العراقي نتيجة فقدان الخدمات، ونعمل على الكف عن العنف، ونسعى إلى تقدم العراق إلى الأمام وعلى الحكومة تنفيذ مطالب المتظاهرين".