 بلاسخارت: السيستاني أبلغنا بمحاسبة المتسببين عن العنف في العراق - بوابة الشروق
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بلاسخارت: السيستاني أبلغنا بمحاسبة المتسببين عن العنف في العراق

النجف - د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 4:31 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 4:31 م

صرحت جينين هينس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بأنها التقت المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الاثنين في محافظة النجف/180كم جنوبي بغداد/.

وقالت بلاسخارت ، للصحفيين في محافظة النجف :"التقيت اليوم السيستاني لمناقشة الأوضاع والظروف التي يمر بها العراق وأكد على ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب ومحاسبة المتسببين بهذا العنف ووقف الاعتقالات والخطف".

وحسب بلاسخارت ، دعا السيتساني إلى "إجراء اصلاحات حقيقيقة بمدة معقولة وأن لايعود المتظاهرون السلميون إلى منازلهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة" .

وأضافت أن "الأمم المتحدة تراقب ماحصل وهناك غضب في الشارع العراقي نتيجة فقدان الخدمات، ونعمل على الكف عن العنف، ونسعى إلى تقدم العراق إلى الأمام وعلى الحكومة تنفيذ مطالب المتظاهرين".

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