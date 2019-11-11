سموحة يطالب اتحاد الكرة بتعويضه ماليا عن ناصر ماهر والحناوي

أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حزنه الشديد بعد إصابة ناصر ماهر، لاعب سموحة مع المنتخب الأولمبي، خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالقاهرة أمام مالي.

وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد: "ناصر ماهر سيعود بعد 6 أسابيع هو فاضل إيه في الموسم ؟".

وتابع: "لم نطلب تعويضًا من اتحاد الكرة من قبل، ولكن الأهلى والزمالك سيحصلان على تعويض، وسنطلب من اتحاد الكرة علاج اللاعب ودفع قيمة عقده".

وواصل: "حدث إصابات كثيرة للاعبي سموحة مع منتخب مصر مثل محمد أبو جبل وحسام حسن ولم نطالب بالأموال لأننا لم نكن نعلم، واكتشفنا أن هذا حقنا ويحدث مع الأهلي والزمالك".

وأضاف: "حزين مما حدث معنا لأننا كنا نضع أمالًا كبيرة على ناصر ماهر وفوزي الحناوي وهما عناصر مميزة جدًا".

وأردف: "إصابة ناصر ماهر تشبه إصابة محمد صلاح مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، إذا كانت مدة غيابه 6 أو 8 أو 10 أسابيع الموسم سيكون انتهى بالنسبة له، لأنه معار من الأهلي لمدة موسم".

وأضاف: "فوزي الحناوي غائب منذ 3 أسابيع، وأجرينا له آشعه والكسر مازال متواجدًا، كلنا فدا مصر ومستاء جدًا أن حظنا سيء، عزائي الوحيد أنهما كانا مطلوبين للدفاع عن ألوان منتخب مصر".

وتطرق للحديث عن رحيل مهاجم الفريق في انتقالات يناير، قائلًا: "من المستحيل رحيل اللاعب حسام حسن في يناير للأهلي أو الزمالك، وكلاء اللاعبين يخرجون اللاعبين عن تركيزهم".

واختتم تصريحاته: "أتمنى أن يحقق منتخب مصر لقب البطولة والتأهل للأولمبياد".

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الكرة، قد أعلن، صباح أمس الأحد، عن غياب ناصر ماهر عن البطولة حتى نهايتها، بداعي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة مالي.