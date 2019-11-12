قطع العلاقات مع إسرائيل في سبيل ارتباطه بالدول العربية





قدم الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، استقالته من منصبه، أمس الأحد، وذلك بعد أن تخلى الجيش عنه وطلب منه التنحي للحفاظ على استقرار البلاد، حيث جاء ذلك بعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط شعبي شديد استمر ثلاثة أسابيع.

وأكد الرئيس البوليفي، أنه لن يغادر البلاد، متعهدًا بمواصلة كفاحه من أجل الفقراء، على حد وصفه، معتبرًا أنه تعرض لـ"انقلاب عسكري" شجع موجة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتستعرض "الشروق" مراحل حياة الرئيس البوليفي منذ نشأته وحتي تقديمه لاستقالته

نشأته

خوان إيفو موراليس، المعروف باسم "إيفو" من قِبل شعبه، هو أول رئيس في تاريخ أمريكا اللاتينية من الأمريكيين الأصليين ينتخب لهذا المنصب أو ما يعادله، ولد في 26 أكتوبر 1959، بمنطقة أورينوكا التابعة لإقليم أورورو بالجنوب الغربي لبوليفيا موراليس، المنحدر من قبائل الإنديز وينتهج سياسة تميل لليسار، حيث نشأ في عائلة مزارعة فقيرة، دفعته للعمل بالزراعة في سن صغيرة، ورافق والده في سن السادسة، إلى شمال الأرجنتين للعمل في حقول قصب السكر، وإلى إقليم كوشابامبا لبيع قطيع اللاما.

وبالرغم من عمله في سن مبكرة تمكن موراليس من الالتحاق بمدرسة كالافيلكا في مراحل التعليم الأولى، قبل الالتحاق بأورورو لمواصلة دراسته، حيث عمل بالتزامن مع الدراسة بناء وخبازا وعازفا على آلة البوق، كما لعب كرة القدم ضمن فريق باندا ريال إمبريال.

والتحق موراليس بالجيش، بعد إنهائه السنة الخامسة من التعليم الثانوي، حيث كان التجنيد إجباريًا، وقد عايش انقلابين بالعاصمة لاباز أثناء فترة أدائه الخدمة الوطنية عام 1978.

وبعد انتهاء خدمته العسكرية عاد إيفو ليعمل مزارعا بأرضه، لكن سرعان ما عصفت ظاهرة النينيو والرياح الثلجية بالمحاصيل الزراعية وقطعان الماشية ما أجبر آلاف السكان على الهجرة ومنهم عائلة موراليس التي توجهت إلى الشرق نحو منطقة صغيرة تدعى سان فرانسيسكو بمقاطعة كوشابامبا.

مسيرته السياسية

بدأت مسيرته السياسية في ثمانينيات القرن الماضي، بانتخابه رئيسًا لنقابات مزارعي الكوكا في فترة اتسمت بالمواجهات بين مزارعي الكوكا والحكومة البوليفية في إطار حربها ضد المخدرات ما عرض موراليس للاعتقال والسجن.

ولكن سرعان ما حقق إيفو مورالس الذي ينتمي إلى الحركة الاشتراكية، التي أسسها، نتيجة مفاجئة بعد ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2002، عندما حصل على 20.9% من أصوات الناخبين بفارق 1.9% فقط عن الفائز سانشيز دو لوزادا، فيما فاز حزبه الحركة الاشتراكية بـ27 مقعدا في البرلمان ليصبح ثاني قوة سياسية في البلاد.

وفي 18 ديسمبر 2005، انتخب مورالس رئيسا لبوليفيا عقب حصوله على 53.7% من أصوات الناخبين، ليصبح أول رئيس من السكان الأصليين، وثالث رئيس بوليفي في التاريخ ينتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات، ليتولى منصبه في 22 يناير 2006، بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بسبب قانون المحروقات المثير للجدل.

وخلال فترة ولايته الأولى، عمل موراليس على التقرب من شعبه والظهور في صورة بسيطة، من خلال رفضه ارتداء بدلات رسمية بربطة عنق، وفي كثير من الأحيان كان يختار ارتداء السترة نفسها، حتى في المناسبات الرسمية، ما مهد الطريق لتعزيز سلطاته بموافقة البوليفيون للمضي في الإصلاحات الاشتراكية التي انتهجها وجعلته في مواجهة مع الأقاليم الغنية الرافضة لنهجه اليساري، وفقا لصحيفة «باكو زيا» المكسيكية.

وكانت سياسته قريبة من الدول العربية خاصة في القضية الفلسطينية، حيث قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في 14 يناير 2009، نتيجة حربها على غزة، قبل أن يعلنها كيان إرهابي ويلغى السماح بدخول الإسرائليين دون تأشيرة سفر.

وصنف موراليس كـ يساريا يؤمن بالفكر الاشتراكي، فهو زعيم ومؤسس حزب الحركة الاشتراكية (MAS)، التي يتمثل هدفها الرئيسي في نقل السلطة إلى السكان الأصليين من خلال إصلاحات الأراضي وإعادة توزيع الأرباح من تصدير الغاز الطبيعي، وفقا لما ذكرته صحيفة «ميلينيو» المكسيكية.

واستمر موراليس في سدة الحكم، حتى أعيد انتخابه رئيسًا لولاية ثانية، في 6 ديسمبر 2009، بعد حصوله على 64.22٪ من الأصوات، ليستأنف رئاسة البلاد، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثالثة في 12 أكتوبر 2014، حينما فاز في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حتى 22 يناير 2020.

وفي 20 أكتوبر الماضي، فاز موراليس في الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، وهو ما أشعل فتيل احتجاجات واسعة وغضب عارم واجه الرئيس البالغ من العمر 60 عاماً، استمرت ثلاثة أسابيع، وسط مزاعم بتزوير العمليات الانتخابية، ليستقيل موارليس بعد أن قضى أربعة عشر عاما في السلطة.