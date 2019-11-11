المصري يفوز على الجمارك بهدفين وديا

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فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الجمارك بهدفين دون رد فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأثنين على ستاد بورسعيد وأدارها الحكم محمد كابو وعاونه أحمد عبد النعيم ومحمد شفيق كمساعدين .

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله عمرو موسى في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة محمد جابر داخل منطقة الجزاء .

وفي الشوط الثاني نجح عماد فتحي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعدما تلقى عرضية أحمد عادل " ميسي " ليستقبلها ببراعة ويسكنها جميلة محرزاً الهدف الثاني للمصري .

وجاءت المباراة قوية وحماية للغاية وبذل خلالها لاعبو الجمارك مجهوداً كبيراً على مدار شوطى المباراة إلا أن عامل الخبرة لدى لاعبي المصري حسم اللقاء لصالحهم .

واستغل الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال المباراة للدفع بأكبر عدد من لاعبيه على مدار شوطي المباراة .

ومن المقرر أن يلتقي فريق المصري في الخامسة مساء غداً الثلاثاء مع فريق الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات المصري لانطلاق دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية والذي ينطلق نهاية شهر نوفمبر الجاري .