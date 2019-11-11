ارتفاع عدد الأشخاص بلا مأوى في ألمانيا إلى 678 ألف شخص

أعلنت الرابطة الاتحادية لمساعدة بلا مأوى في ألمانيا أن عدد هؤلاء الأشخاص ارتفع بنحو 4 بالمئة ووصل إلى 678 ألف شخص في عام 2018، وفقا لتقديرات الرابطة.

وقالت فرنا روزنكه المديرة التنفيذية للرابطة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم الاثنين إن نحو 41 ألف شخص منهم كانوا يعيشون في الشارع في عام 2018.

وأضافت: "مقارنة بعام 2017، يعني ذلك زيادة في الإجمالي السنوي تبلغ 2ر4 بالمئة"، موضحة أن عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم دون خلفية لجوء ارتفع بمعدل أقل من اللاجئين المعترف بهم الذين ليس لديهم مأوى.

وبلغت نسبة الزيادة في المجموعة الأولى 2ر1 بالمئة، فيما بلغت نسبة ارتفاع اللاجئين الذين لا مأوى لهم 9ر5 بالمئة.

وبحسب تقييم الرابطة، بلغ عدد الأطفال والمراهقين الذين لا مأوى لهم 8 بالمئة من إجمالي نسبة الأشخاص الذين ليس لديهم سكن في عام 2018.

وذكرت روزنكه أنه يندرج ضمن الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم سكن، عدم كفاية المعروض من أماكن السكن بأسعار مناسبة وانكماش الإسكان الاجتماعي وزيادة معدلات الفقر.