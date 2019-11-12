 بعد انقطاع 245 يوما.. البيت الأبيض: قرار استئناف المؤتمرات الصحفية اليومية يعود إلى ترامب - بوابة الشروق
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بعد انقطاع 245 يوما.. البيت الأبيض: قرار استئناف المؤتمرات الصحفية اليومية يعود إلى ترامب

البيت الأبيض بواشنطن
البيت الأبيض بواشنطن
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:35 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:35 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام ، اليوم الاثنين ، إن قرار استئناف الإدارة الأمريكية للمؤتمرات الصحفية اليومية بالبيت الأبيض يعود فقط للرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد انقطاع بدأ منذ 245 يوما.

وكررت جريشام ، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، انتقادات مسؤولي إدارة ترامب لما وصفوه بـ"مسرحية" المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض في عهد ترامب.

وأوضحت جريشام أن "استئناف الإحاطات الصحفية في النهاية قرار الرئيس ترامب، وإن الإحاطات التي من المفترض أن تُبلغ العامة بكل ما هو جديد كانت تتحول إلى مسرحية".

ولفتت الصحيفة إلى أن جريشام كانت قد أشارت سابقا إلى أن المراسلين يستغلون الإحاطات الصحفية التي تُبث تلفزيونيا للحصول على الشهرة على حساب ترامب، مضيفة أن العديد منهم أصبحوا يؤلفون كُتبا الآن ويشتهرون على حساب هذه الرئاسة.


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