ضياء رشوان: معندناش اللي يخوفنا وأتحدى كل ما يشاع أو يقال بوجود تعذيب في السجون

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن زيارة وفد من نيابة الدولة العليا لسجون طرة، يأتي تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية، مؤكدًا: «التقرير المذاع عن الزيارة لم يتم فيه حذف حرف واحد من كلمة قالها صفوت عبد الغني أو حازم عبد العظيم»، على حد ذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن السجون غدًا، بتنسيق من وزارة الداخلية مع الهيئة العامة للاستعلامات، ستشهد وجود عدد من المراسلين الأجانب الذين سيشاهدون بأنفسهم كيفية التعامل مع السجناء، منوهًا باصطحاب المراسلين لكاميرات الفيديو والفوتوغرافية الخاصة بهم وعدم فرض أي مواد مصورة عليهم.

وأوضح أن لقاء الغد بمصلحة السجون سنوي، يتم كل عام، وأن الجديد هو التعليمات من وزارة الداخلية بفتح أكبر للجهات الإعلامية، معقبًا: «معندناش اللي يخوفنا وأتحدى كل ما يشاع أو يقال بوجود تعذيب في السجون أو عدم وجود رعاية طبية».

وأردف: «محدش بيفتش علينا لكن بنعلن ما لدينا، نحن جزء من عالم كبير ولو لم نكن جزء من عالم كبير مكنش في حاجة اسمها المراجعة الدورية»، متمنيًا أن «يصبح هذا الأمر نهجًا تسكتمله الدولة بغض النظر عن المراجعة الدولية، لوجود الحقائق التي ليس من مصلحتها إخفائها أو ترك الآخرين اللعب في الساحة الدولية على حسابها»، بحسب تعبيره.

وأجرى فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا زيارة إلى سجن طرة، لتفقد أوضاع السجناء بطرة وأحوالهم المعيشية، والاطلاع على كافة الإجراءات التي تتم في إطار القانون.