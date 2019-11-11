نتنياهو: نتعاون مع الأردن في الأمن والتجارة والاستخبارات والمياه

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، النقاب عن قيام إسرائيل بمساعدة ملك الأردن عبدالله الثاني بطرق سرية عديدة.

جاء ذلك خلال حضور نتنياهو لنقاش خاص في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حول معاهدة السلام الإسرائيلية - الأردنية، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيعها، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكترني.

وزعم نتنياهو، الذي وصل بدون إعلان مسبق لحضور النقاش، أن إسرائيل والأردن تتعاونان في الجوانب الأمنية وكذلك التجارة والاستخبارات والمياه.

وقال نتنياهو: "هناك سلام مع النظم الديمقراطية وسلام مع النظم الديكتاتورية .من الأسهل صنع السلام مع النظم الديمقراطية لأن ميلها الطبيعي ليس القتال، في حين أن النظم الديكتاتورية تتطلب إقامة رادع أولاً. إذا لم يكن لديك رادع ، فلن يدوم السلام، يعرف الأردن أن إسرائيل أقوى".

وأضاف نتنياهو: "على رأس هذا الردع، أقمنا تعاونا في الجوانب الأمنية وكذلك التجارة والاستخبارات والمياه. نحن نساعد الملك عبد الله في العديد من الطرق السرية التي لا أعتقد أنني يجب أن أتوسع فيها."

وكشف نتنياهو أيضًا أنه ناقش فكرة وجود خط سكة حديد يربط إسرائيل بالشبكة الأردنية تؤدي إلى المملكة العربية السعودية، مضيفا "أخبرته [الملك] دعنا نقيم خط سكك حديد من حيفا يصل إلى المملكة العربية السعودية، للأسف، البيروقراطية عطلت ذلك".

يأتي تصريح نتنياهو بعد مرور يوم على إعلان العاهل الأردني عبد الله الثاني رسميا أمس الأحد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر مع إسرائيل في اتفاقية السلام بين الدولتين المبرمة عام 1994.