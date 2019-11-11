رئيس وزراء جزر كوك: التغير المناخي «تهديد وجودي لبلادنا»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال هنري تواكو بونا رئيس وزراء جزر كوك - وهي دولة صغير تقع في جنوبي المحيط الهادي- إن التغير المناخي أصبح يمثل " تهديدا وجوديا" لجزر كوك.

وأضاف تواكو أثناء فعالية أقيمت أمس الاثنين بالجامعة الوطنية الأسترالية بكانبرا أن "التغير المناخي يظل أكبر تهديد مفرد لتأمين وسائل العيش والرفاهية لشعب الجزر الكائنة في المحيط الهادي".

وترتبط جزر كوك باتحاد حر مع نيوزيلندا وتتمع بحكم ذاتي، وتضم 15 جزيرة ويعيش فيها 17 ألف نسمة.

وأوضح تواكو قائلا "أننا كدولة تشغل مساحة واسعة من المحيط الهادي، حيث تتوزع جزرها على مساحة 2 مليون كيلومتر مربع، فإن التغير المناخي له عواقب وخيمة على وجود بلدي".

وقال "في حالة مسقط رأسي في جزيرة مانيهيكي والتي تكونت من تراكم الشعب المرجانية على الصخور، فإن أعلى نقطة فيها ترتفع لبضعة أمتار فقط عن مستوى سطح البحر، ومن ثم فإن ارتفاع مستوى مياه البحار يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة".

كما أوضح تواكو أن دولته تقف "في نفس الوضع الهش وإن لم يكن أسوأ"، لدول أخرى منخفضة الارتفاع كائنة في المحيط الهادي، مثل جزيرتي توفالو وكيريباتي.

ويرى العلماء أن المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي التي تواجهها دول الجزر الصغيرة بالهادي، تشمل الغرق بسبب ارتفاع مستوى مياه البحار، أو الدمار بسبب الظروف المناخية القاسية.

وأضاف رئيس وزراء جزر كزك أن التحذير الذي أطلقه الأسبوع الماضي 11 ألفا من العلماء ينتمون إلى 153 دولة بأن "كوكب الأرض يواجه حاليا حالة طوارئ بيئية"، كشف ضرورة إجراء "تحول جذري فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والسكانية".

وكانت أستراليا واجهت حملة انتقادات واسعة من جيرانها بالمحيط الهادي، بسبب عدم اتخاذها الإجراءات الكافية لمعالجة انبعاثاتها الكربونية.

وفي هذا الصدد قال تواكو "إننا نحترم حق الدول الأخرى في تحديد أولوياتها، ويمكننا فقط أن نرجو تبني سياسات نرى أنها تساعد على إنقاذ البيئة".