التلفزيون الإسباني: فوز الاشتراكيين في الانتخابات العامة ولكن بلا أغلبية مطلقة

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فاز حزب العمال الاشتراكي الحاكم بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة الإسبانية، لكنه لم يحقق أغلبية مطلقة، وفقا للتوقعات الأولية التي نشرها التلفزيون العام.