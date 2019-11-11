 التلفزيون الإسباني: فوز الاشتراكيين في الانتخابات العامة ولكن بلا أغلبية مطلقة - بوابة الشروق
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التلفزيون الإسباني: فوز الاشتراكيين في الانتخابات العامة ولكن بلا أغلبية مطلقة

تعبيرية
تعبيرية
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:14 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:14 ص

فاز حزب العمال الاشتراكي الحاكم بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة الإسبانية، لكنه لم يحقق أغلبية مطلقة، وفقا للتوقعات الأولية التي نشرها التلفزيون العام.


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