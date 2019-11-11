التلفزيون الإسباني: فوز الاشتراكيين في الانتخابات العامة ولكن بلا أغلبية مطلقة

فاز حزب العمال الاشتراكي الحاكم بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة الإسبانية، لكنه لم يحقق أغلبية مطلقة، وفقا للتوقعات الأولية التي نشرها التلفزيون العام.