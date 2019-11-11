ميركل تمنح جائزة لمشروع يساعد الصيادلة الأجانب على الاندماج في ألمانيا

منحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجائزة الوطنية للاندماج لعام 2019 لمشروع "الاندماج من خلال التأهيل، صيادلة من أجل المستقبل"، وهو المشروع الذي يساعد الصيادلة النازحين إلى ألمانيا في العثور على عمل كصيادلة في البلاد .

وقالت ميركل في سياق تكريم القائمين على المشروع اليوم الاثنين في برلين، إن المشروع يبين مدى أهمية إتاحة الفرصة للنازحين لاستخدام إمكانياتهم في ألمانيا.

وتساعد غرفة الصيادلة بولاية راينلاند بفالتس خلال المشروع الذي يتم بالتعاون مع شركة "ميديتسي ان بوستروم"، صيادلة أجانب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في ألمانيا، على أن يكونوا قد درسوا الصيدلة في بلدهم أو زاولوا مهنة الصيدلة هناك.

ويحاول القائمون على المشروع الاعتماد في الحصول على ترخيص لهؤلاء الصيادلة من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي إعطاء هؤلاء دروس لغوية وتخصصية وتوفير عمل لهم في الصيدليات ورعاية هؤلاء الصيادية من خلال مشرف يتطوع بتوجيههم.

كان قد تم تدشين المشروع منذ عام 2017.

ويقول القائمون على المشروع إن أكثر من 50 صيدلانيا أجنبيا أتموا الاختبارات التمهيدية المطلوبة للحصول على الترخيص.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تمنح فيها الجائزة الوطنية للاندماج.