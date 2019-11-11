أعلن عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة الرياضية السعودية إقامة كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد في المملكة.

وغرد بن تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :" استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبرالإسباني في السعودية و الذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن مباريات كأس السوبر الإسباني ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية لمدة 3 سنوات مقابل 40 مليون يورو سيحصل عليها الاتحاد الاسباني في الموسم الواحد.

وكان الاتحاد الإسباني قد قرر في وقت سابق إقامة بطولة السوبر الإسباني بشكل موسع حيث تضم البطولة أصحاب المركز الأول والثاني في بطولتي الدوري والكأس.

وستقام النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر بمشاركة فرق فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد.